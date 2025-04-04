В Липецке повреждены три частных дома из-за атаки БПЛА

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ВСУ атаковали регионы РФ
ВСУ атаковали регионы РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Липецке и Липецком районе массированная атака беспилотников ВСУ привела к повреждениям трех частных домой. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

«Атака действительно была массированной. Известно о трех частных домах в одном из СНТ, которые пострадали — выбиты стекла, повреждена кровля», — написал Артамонов в своем telegram-канале. По словам главы Липецкой области, жителям региона предоставляется необходимая помощь.

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В Липецке и Липецком районе массированная атака беспилотников ВСУ привела к повреждениям трех частных домой. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. «Атака действительно была массированной. Известно о трех частных домах в одном из СНТ, которые пострадали — выбиты стекла, повреждена кровля», — написал Артамонов в своем telegram-канале. По словам главы Липецкой области, жителям региона предоставляется необходимая помощь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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