В Липецке повреждены три частных дома из-за атаки БПЛА

ВСУ атаковали регионы РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Липецке и Липецком районе массированная атака беспилотников ВСУ привела к повреждениям трех частных домой. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
«Атака действительно была массированной. Известно о трех частных домах в одном из СНТ, которые пострадали — выбиты стекла, повреждена кровля», — написал Артамонов в своем telegram-канале. По словам главы Липецкой области, жителям региона предоставляется необходимая помощь.
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