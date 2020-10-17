Запад разочаровался в работе Алексея Навального Фото: Николай Бастриков © URA.RU

новость из сюжета Болезнь Алексея Навального

Санкции Евросоюза из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным были введены в отношении определенных людей из-за эффективность их работы. В результате данные ограничения подтверждают, что никаких реальных данных по делу Навального у Запада нет, таким образом их по работе с блогером провалился. Таким мнением с URA.RU поделился политолог Марат Баширов.

Ранее Европейский союз ввел санкции против шести россиян и Научно-исследовательского института органической химии и технологии в связи с отравлением Навального. В частности, в санкционном списке ЕС оказались первый замглавы президентской администрации Сергей Кириенко, директор ФСБ Александр Бортников, начальник управления администрации президента России по внутренней политике Андрей Ярин, полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, а также заместители министра обороны Павел Попов и Алексей Криворучко.

«Санкции были введены не из-за ситуации с Навальным, а за эффективность работы. Мы знаем, что существует отдельная программа по вмешательству во внутренние дела РФ в части политических процессов, где Навальный является одним из авторов. Эти программы подразумевают попытку воздействия на результаты региональной и федеральной политики через таких агентов влияния, — объяснил Баширов. — На Навального было многое поставлено, очень много денег было потрачено, а эффективность оказалась не очень высокой. И тот сюжет, который сейчас появился с якобы отравлением — это попытка нейтрализовать тех людей (в первую очередь, Кириенко), которые эффективно противодействуют работе разведслужб и разнообразных сообществ, которые маскируются под гражданские институты».

Политолог отметил, что Западу казалось, что «Умное голосование» Навального будет эффективным инструментом, но в конечном итоге столкнулись с нулевым результатом. Поэтому сейчас ничего не остается, кроме как «искать крайних». «На Западе понимают, что люди, включенные в санкционный список, будут проводить выборы в 2021 и 2024 годах. Поэтому это попытка личного давления на них и на их семьи, но, думаю, это тоже ошибочное решение — в список включены закаленные бойцы», — подчеркнул Баширов. Вероятно, таким образом Запад фактически открыто признался в своих планах по вмешательству в предстоящие федеральные выборы в России.

Введенные санкции и то, в отношении кого именно они были введены, лишь подтверждает, что никаких реальных данных по делу Навального у Запада нет, уверен эксперт. «Мы видим, что на Западе даже не очень хорошо понимают, что такое „Новичок“ и насколько он опасен. Поэтому когда они профанируют эту историю с отравлением Навального, все приводят данные, которые совершенно отличаются друг от друга», — напомнил политолог.