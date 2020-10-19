В Тюменской области дети остались без медпомощи из-за пандемии

В Тюменской области дети не могут своевременно получить медпомощь Фото: Николай Бастриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

5-месячный ребенок из Тобольска не смог попасть на важную процедуру, а в Ишиме мать ребенка так и не дождалась скорую. Причина — пандемия коронавируса. Об этом родители рассказали в социальной сети «ВКонтакте».

«Сыну назначили массаж в областной больнице №3. Приехал туда в пятницу, сказали приехать в понедельник для оформления документов. Приезжаю в детский стационар и узнаю, что он закрыт для новых пациентов. Спрашиваю — как быть? На что одна из врачей отвечает: „Не знаю. Думайте“. При этом они ведут прием», — рассказал отец 5-месячного тобольчанина в группе «ВКонтакте».

«Вызвала дочери скорую, у нее 38.8. Вызов был совершен в 18:11 [19 октября], в 23:10 скорая так и не приехала», — описала свою ситуацию жительница Ишима. В пресс-службе областного депздрава, отвечая на вопросы URA.RU, сослались на ранее отправленный пресс-релиз. В нем говорится, что из-за роста заболеваемости коронавирусом в регионе приостановлены профилактическая и плановая медпомощь.

«Прием в детских поликлиниках ведут педиатры. К узким специалистам пока не попасть. Что до скорой помощи, то если у ребенка нет симптомов, говорящих об экстренном состоянии (к примеру, судорог), то вызов передается в неотложку, ее приезд возможен в течение суток. При высокой температуре у детей можно самим начать терапию до приезда медиков. Как это сделать, можно узнать на сайте тюменской станции скорой помощи», — рассказали URA.RU в областном депздраве.