19 октября 2020
18 октября 2020

В Тюменской области дети остались без медпомощи из-за пандемии

© Служба новостей «URA.RU»
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Менингит. Тюменская областная клиническая инфекционная больница. Тюмень, больница, детское отделение
В Тюменской области дети не могут своевременно получить медпомощь Фото: Николай Бастриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

5-месячный ребенок из Тобольска не смог попасть на важную процедуру, а в Ишиме мать ребенка так и не дождалась скорую. Причина — пандемия коронавируса. Об этом родители рассказали в социальной сети «ВКонтакте».

«Сыну назначили массаж в областной больнице №3. Приехал туда в пятницу, сказали приехать в понедельник для оформления документов. Приезжаю в детский стационар и узнаю, что он закрыт для новых пациентов. Спрашиваю — как быть? На что одна из врачей отвечает: „Не знаю. Думайте“. При этом они ведут прием», — рассказал отец 5-месячного тобольчанина в группе «ВКонтакте».

«Вызвала дочери скорую, у нее 38.8. Вызов был совершен в 18:11 [19 октября], в 23:10 скорая так и не приехала», — описала свою ситуацию жительница Ишима. В пресс-службе областного депздрава, отвечая на вопросы URA.RU, сослались на ранее отправленный пресс-релиз. В нем говорится, что из-за роста заболеваемости коронавирусом в регионе приостановлены профилактическая и плановая медпомощь.

«Прием в детских поликлиниках ведут педиатры. К узким специалистам пока не попасть. Что до скорой помощи, то если у ребенка нет симптомов, говорящих об экстренном состоянии (к примеру, судорог), то вызов передается в неотложку, ее приезд возможен в течение суток. При высокой температуре у детей можно самим начать терапию до приезда медиков. Как это сделать, можно узнать на сайте тюменской станции скорой помощи», — рассказали URA.RU в областном депздраве.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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