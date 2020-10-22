Свердловским пенсионерам в 2021 году увеличат выплаты

К прожиточному минимуму пенсионеров добавят 210 рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

Прожиточный минимум для расчета пенсий свердловских пенсионеров в 2021 году предлагается увеличить на 210 рублей. Проект поправок в областной закон о прожиточном минимуме подготовило областное министерство экономики.

«Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 4 августа 2020 года № 92-ОЗ «Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Свердловской области на 2021 год» следующее изменение: в статье 2 слова «в размере 9311 рублей» заменить словами «в размере 9521 рубль», — гласит текст документа. В ближайшее время он будет внесен в свердловское заксобрание. Предполагается, что норма начнет действовать с 1 января 2021 года.

Показатель ежегодно устанавливается областным законом определения социальной доплаты к пенсии (если пенсия ниже прожиточного минимума, разницу компенсирует государство). Сумма в 9311 рублей была установлена областными законодателями на 2020 год. Предполагалось, что и в 2021 году она не изменится, однако решение пересмотрели.