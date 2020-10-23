В аэропорту Кольцово скончался пассажир

Мужчине стало плохо во время полета, поэтому самолет экстренно сел в Екатеринбурге Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В аэропорту Кольцово умер пассажир рейса Новосибирск — Москва. Мужчине стало плохо еще в самолете, поэтому воздушное судно экстренно посадили в Екатеринбурге.

Инцидент произошел рано утром в субботу, 24 октября. «Сегодня утром самолет совершил незапланированную посадку в Екатеринбурге из-за ухудшения самочувствия пассажира. По прилете в аэропорт рейс встретила бригада скорой помощи», — рассказали URA.RU в пресс-службе Кольцово. Врачи оказали первую помощь пассажиру, однако спасти его не удалось.

По предварительным данным, пассажир умер от сердечного приступа. В Кольцово добавили, что борт еще находится в Кольцово. Вылет в Москву задержан до 12:30, сообщается на онлайн-табло аэропорта.