23 октября 2020

В аэропорту Кольцово скончался пассажир

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт «Кольцово». Екатеринбург, аэропорт кольцово, место стоянки такси
Мужчине стало плохо во время полета, поэтому самолет экстренно сел в Екатеринбурге Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В аэропорту Кольцово умер пассажир рейса Новосибирск — Москва. Мужчине стало плохо еще в самолете, поэтому воздушное судно экстренно посадили в Екатеринбурге.

Инцидент произошел рано утром в субботу, 24 октября. «Сегодня утром самолет совершил незапланированную посадку в Екатеринбурге из-за ухудшения самочувствия пассажира. По прилете в аэропорт рейс встретила бригада скорой помощи», — рассказали URA.RU в пресс-службе Кольцово. Врачи оказали первую помощь пассажиру, однако спасти его не удалось.

По предварительным данным, пассажир умер от сердечного приступа. В Кольцово добавили, что борт еще находится в Кольцово. Вылет в Москву задержан до 12:30, сообщается на онлайн-табло аэропорта.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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