01 ноября 2020
31 октября 2020

Девушке, убившей полицейского в Челябинске, дали 1,5 года колонии

© Служба новостей «URA.RU»
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Знак аварийной остановки для Альбины Золотухиной. Челябинск., знак аварийной остановки, дтп
Челябинка возместит крупный моральный ущерб Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тракторозаводском районном суде Челябинска был вынесен приговор 19-летней девушке, которая совершила смертельный наезд на сотрудника полиции. Как сообщили в прокуратуре региона, само ДТП произошло ночью 12 августа у дома №64 на улице Линейной.

«Женщина за рулем автомобиля Hyundai Solaris совершила наезд на инспектора полка ДПС по Челябинску, который управлял мотоциклом. От полученных травм полицейский скончался», — уточнили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. В ведомстве добавили, что она была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По данным областной прокуратуры, виновной было назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, она была лишена права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, сроком на 2 года 6 месяцев. Кроме того, с осужденной будет взыскан моральный ущерб в размере 2,4 млн рублей.

По данным URA.RU, виновница аварии рассчитывала на условный срок. Узнав о вердикте судьи, она разрыдалась.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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