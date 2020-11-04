04 ноября 2020
03 ноября 2020

Челябинская область бьет рекорды по заражениям коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия взрыва кислородной станции в госпитале на базе ГКБ№2. Челябинск, врачи, медики, доктор, коронавирус, covid, ковид, противочумной костюм, защитные костюмы
Коронавирус продолжает захватывать Южный Урал Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Челябинской области по данным на 5 ноября зафиксировано 179 случаев заражения коронавирусом за сутки (накануне было 175), сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе. Таким образом, побит очередной рекорд по числу заражений. Среди заболевших, несмотря на каникулы, два школьника.

«С начала пандемии произошло 21 142 случая заражения, сейчас лечение проходят 5 006 южноуральцев. Умерли семь человек в возрасте от 61 года до 86 лет. Четырех из них погубила ковидная пневмония, для двоих — в том числе ВИЧ-больного — коронавирус осложнил тяжелые текущие болезни», — пояснили URA.RU в оперштабе. Выздоровел за сутки 51 человек, с начала пандемии — 15 423 жителя области.

До 15 ноября в Челябинской области продлен режим повышенной готовности. Массовые мероприятия вновь запрещены, нарушителей карантина штрафуют в разы чаще, чем до второй волны инфекции. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер со 2 ноября временно приостановил диспансеризацию населения, высвободившиеся средства направят на нужды больниц.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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