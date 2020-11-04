Праздник не остановил распространение инфекции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Cегодня, 5 ноября — 330-й день с момента обнаружения первого заразившегося коронавирусом в китайском городе Ухань и 240-й с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. По итогам прошедших суток в Челябинской области число зараженных достигло 20 963, выздоровели 15 372 и скончались 664 жителя региона.

В России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, зарегистрировано 1 693 454 (+19 768) случаев заражения. Вылечились 1 266 931 (+15 567) пациентов — 74,8% от заболевших. Умерли 29 217 (+389) человек — 1,7% от заразившихся.

Вирус идет в рост

К утру 4 ноября в регионе прибавилось ее 175 инфицированных (накануне было зафиксировано 172 случая), число проходящих лечение в стационарах достигло 4 885 человек. Из умерших шести южноуральцев погибли от COVID-19 четверо — в возрасте 58, 69, 75 и 88 лет. Для двух жителей области коронавирус осложнил имевшиеся тяжелые заболевания — 65-летняя женщина и 67-летний пациент скончались

В Свердловской области при обнаружено 277 новых заболевших, в ЯНАО выявлено 185, в ХМАО коронавирус подтвердился у 196 человек. В Тюменской области число зараженных за сутки достигло 153, а в Пермском крае 176.

Нарушителей карантина штрафуют в разы чаще

На фоне подъема заболеваемости власти ужесточают отношение к нарушителям санитарных ограничений. За октябрь в Челябинской области составили почти в 2,5 раза больше административных протоколов. Всего с апреля по октябрь наказали 131 южноуральца. Суровее всего карают жителей соседней Курганской области: в октябре к ответственности привлекли в 6,36 раз больше людей, чем в сентябре — 872 против 137.

В Челябинской области пропали лекарства от COVID

Жители Южного Урала не могут найти сразу несколько наименований препаратов, применяемых при лечении коронавируса. Из малых городов и районов за ними приходится ездить в Челябинск, но и в областном центре найти левофлоксацин, азитромицин, цефтриаксон и другие антибиотики, которыми лечат бактериальные осложнения очень сложно. Нет и лидокаина, без которого инъекции антибиотиков крайне болезненны. В областном аптечном складе заявили, что проблемы с поставками есть у всех аптек региона — производители отправляют лишь небольшие партии необходимых медикаментов.

В Челябинске ликвидируют последствия взрыва в ковидном госпитале

В пострадавшем при взрыве кислородной станции ГКБ №2 жилом доме полностью восстановлено внутриквартирное остекление. Всего заменено 55 оконных блоков. Идёт ремонт четырех самых пострадавших квартир, их жители получили денежные компенсации. Сегодня будут восстановлены подъездные оконные блоки. В самой больнице установлено 15 оконных блоков, ремонтные работы продолжаются, сообщили URA.RU в мэрии Челябинске.

Взрыв «расстеклил» балконы примыкающего к больнице жилого дома Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Что ждет челябинцев на втором этапе карантина

До 1 ноября в Челябинской области действует режим повышенной готовности, возобновлены запреты на проведение массовых мероприятий.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер со 2 ноября временно приостановил диспансеризацию населения. Средства, предусмотренные на эти цели, передадут лечебным учреждениям. Диспансеризация возобновится после улучшения эпидемиологической обстановки по COVID-19.