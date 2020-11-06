Москвичи разбогатеют благодаря повышению НДФЛ для богатых россиян Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Благодаря повышению НДФЛ до 24% для людей с доходом 12-24 миллиона в год, у москвичей станет больше денег. Это объясняется тем, что почти весь налог уходит в бюджет региона, рассказал URA.RU экономист и финансовый аналитик Виталий Калугин.

«По большей части НДФЛ идет в бюджет субъекта федерации. У нас практически все богатые люди живут в Москве, это будет прямая выгода исключительно московскому бюджету. Остальным гражданам России практически ничего не перепадет», — объяснил Калугин.

В федеральный бюджет отойдут всего несколько десятков миллиардов рублей. Эти деньги власти «будут пытаться размазать» по 85 регионам страны. Экономист считает, что мэр Москвы Сергей Собянин может пустить полученные регионом деньги на новую плитку, образование и медицину.

Повысить налог на доходы до 20-24% для богатых россиян предложили 6 ноября во ВШЭ. Это должно помочь ограничить бегство национального капитала за рубеж.