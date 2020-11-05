По мнению экономистов, повышение налогов не приведет к массовой эмиграции налогоплательщиков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Налоги на неинвестируемые личные доходы состоятельных россиян и неинвестируемые средства корпораций необходимо поднять. Такая инициатива содержится в отзыве Высшей школы экономики (ВШЭ) на проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

«Речь идет о ставке налога 20—24% для доходов физлиц свыше 12 млн и 24 млн руб. в год и о возвращении к ставке 24% или даже к 30% по налогу на прибыль (сейчас 20%) в сочетании с установлением эффективного инвестиционного вычета», — пишет РБК. По мнению экономистов, повышение налогов не приведет к массовой эмиграции налогоплательщиков, так как достигнутый налоговыми органами уровень контроля и современная внешнеэкономическая ситуация «существенно ограничивают возможности бегства национального капитала» и вывода денег за рубеж.

Президент России Владимир Путин 23 июня призвал поднять НДФЛ для богатых до 15%. Он считает, что это решение является нравственно обоснованным. Ранее иностранные компании назвали часто меняющиеся налоги главной проблемой бизнеса в России, пишет телеканал 360.