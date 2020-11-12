Курганские власти раскрыли детали о центре для больных COVID

Центр развернули на базе Курганской больницы №2 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Руководитель департамента здравоохранения Курганской области Елена Островских рассказала, как работает центр для лечения больных коронавирусом, который в Кургане помогли создать военные. Об этом 13 ноября сообщила пресс-служба областного правительства.

«В респираторном центре, который мы [с коллегам из Центрального военного округа] создали совместно, 40 коек», — рассказала и. о. директора областного депздарава Елена Островских. О создании центра стало известно 11 ноября.

Работу центра курируют главный внештатный специалист по анестезиологии-реаниматологии Курганской области Владимир Меренков и заведующий отделением анестезии и реанимации — врач-анестезиолог-реаниматолог Сергей Стефанович. Островских добавила, что в распоряжении центра имеется необходимое оборудование. Ранее сообщалось, что в центре установлены аппараты высокопоточной оксигенации и искусственной вентиляции легких.

Центр работает на базе отделения реанимации-анестезиологии Курганской больницы №2. В нем оказывают помощь наиболее тяжелым категориям пациентов с коронавирусом, у которых наблюдается острая дыхательная недостаточность.

В октябре курганские медики пожаловались президенту России Владимиру Путину на ситуацию с заболеваемостью коронавирусом и проблемы в здравоохранении. С 28 октября в область на помощь коллегам начали приезжать медработники из других регионов.