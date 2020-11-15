Все регионы
Москва
Свердловская обл.
Челябинская обл.
Курганская обл.
Тюменская обл.
Югра
Ямал
Пермский край
искать
10:59
Коронавирус в Пермском крае: последние новости 16 ноября. Карантин будет долгий, к елке не пустят людей
10:21
Губернатор Пермского края представит новое правительство
09:00
Новости кризиса 16 ноября. Семьям с детьми могут вернуть выплаты, пенсионеров ждут надбавки, работодатели не будут оплачивать больничные
Пермский губернатор меняет главу своей администрации. Имя нового руководителя
08:47
Что разрешено и что запрещено в Пермском крае во время карантина. Новый список
08:00
Коронавирус: последние новости 16 ноября. В первом регионе РФ введен тотальный карантин, найден продукт, который на 97% убивает COVID
08:00
Самое актуальное в Пермском крае на 16 ноября. Главу военного вуза подозревают во взятке, в скандальной колонии погиб заключенный
Книга, покорившая Netflix, и секреты тайм-менеджмента
03:38
Названы регионы-лидеры по доступности покупки автомобилей
1
15 ноября 2020
22:00
Самое важное в России и в мире на 14—15 ноября. Создана новая форма вакцины от COVID, умер Армен Джигарханян, россиянам могут вернуть выплаты на детей
1
18:30
В Перми машина с семьей утонула в реке
Вирусолог назвал дату пика коронавируса в России
17:57
Начальник пермского военного института попал под статью
1
13:03
Коронавирус настиг более 22 тысяч россиян за сутки
18
09:09
Новости кризиса 15 ноября. Россиянам могут проиндексировать пенсии, в стране обновлен рекорд по выдаче ипотеки
13
Пермские инсайды: чиновники тусуются в пандемию
08:00
Коронавирус: последние новости 15 ноября. Названо популярное опасное лекарство от COVID-19, колониям в РФ грозит масштабная вспышка вируса
10
14 ноября 2020
22:06
Коронавирус нарушил планы Деда Мороза
6
08:00
Коронавирус: последние новости 14 ноября. Россиянам посоветовали больше молчать, в стране крайне тяжелая ситуация
13
Из-за коронавируса пермяки остались без Нового года. Инсайд
13 ноября 2020
22:00
Самое важное в России и в мире на 13 ноября. Турция введет войска в Карабах, тотального карантина не будет, арестован мэр Томска
3
20:48
Назван новый срок ограничений по коронавирусу в Перми
5
20:22
Пермячка неделю ждет медпомощи для родителей. «Знакомые врачи дают лечение от COVID по телефону»
1
Губернаторов заставят делиться их популярностью
19:52
Новый полпред УрФО Якушев забирает свою команду из Москвы
18
18:08
В Перми открывают кладбище-долгострой
6
17:37
Возрастным депутатам усложнили выборы в Госдуму-2021. Губернаторы придумали уловку против них
34
Губернатор Махонин отправил школьников на дистанционное обучение
16:54
В скандальной пермской колонии совершен второй за месяц суицид
16:50
Определился второй претендент в пермские депутаты Госдумы
16:25
«Единая Россия» планирует радикально изменить выборы в Госдуму. Инсайд с заседания штаба
17
Свежая черная комедия и новый Стивен Кинг — Пятница 13 на URA.RU
15:09
Пермяки пожаловались в Конституционный суд РФ. Они хотят отменить реформу экс-губернатора
1
13:02
В Перми резко выросло количество заразившихся коронавирусом
12:57
Обновился рекорд по числу новых случаев коронавируса в России
13
Элиты нашли способ взломать виртуальные праймериз «Единой России»
10:44
Коронавирус в Пермском крае: последние новости 13 ноября. Школьников отправляют домой, бизнес закрывается
10:27
В Пермском крае ударят морозы, а затем резко потеплеет
09:00
Новости кризиса 13 ноября. В РФ продлили налоговые каникулы, россиян хотят переселить в коттеджи
2
Стало известно, когда полпред Якушев встретится с губернаторами. Инсайд URA.RU
08:00
Коронавирус: последние новости 13 ноября. Назван срок выхода РФ на плато, врач обозначил самых опасных распространителей COVID
5
08:00
Самое актуальное в Пермском крае на 13 ноября. Депутаты выступили против экс-спикера, мост через Чусовую не откроют в срок