Бывший вице-мэр из ХМАО возглавил скандально известную больницу

Александр Пелевин после работы в администрации Сургута вернулся в медицину Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Бывший заместитель главы Сургута Александр Пелевин стал исполняющим обязанности главного врача Сургутской районной поликлиники. Эту информацию URA.RU подтвердил он сам.

«Директор департамента [здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский] предложил пойти сюда поработать. Простых коллективов нигде не бывает, но я вникаю сейчас. Все-таки это родная стихия — медицина», — прокомментировал Пелевин.

До назначения на новую должность экс-чиновник участвовал в конкурсах на пост главврача сразу в нескольких медучреждениях Сургута. Прежний и. о. руководителя Сургутской районной поликлиники Ильвир Набиуллин уволился на фоне коррупционного скандала. Несколько его заместителей стали фигурантами уголовного дела, связанным с финансовыми махинациями в учреждении. Его расследование сейчас продолжается.

Ранее URA.RU сообщало, что после ухода Набиуллина коллектив районной поликлиники писал жалобу на имя губернатора Югры Натальи Комаровой. В письме на главу региона медики просили сменить управленческий состав больницы.