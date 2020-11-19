В Екатеринбурге под Новый год откроют уникальный детский хоспис

Первых пациентов детский хоспис сможет принять уже в декабре Фото: фонд Святой Екатерины

В декабре 2020 года на базе Областной детской клинической больницы (Екатеринбург) откроется детский хоспис. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе фонда Святой Екатерины.

«Сотрудничество с Областной детской клинической больницей один их наших приоритетных проектов. Это связано с тем, что учредители фонда высоко оценивают ту работу, которую ведет коллектив больницы под руководством главного врача — Олега Аверьянова. Нам еще много предстоит вместе сделать, много проектов находятся в стадии разработки, но мы точно знаем, что вся помощь, которая оказывается ОДКБ, в конечном итоге доходит до маленьких пациентов, следовательно, количество вылеченных детей будет только расти», — отметил директор фонда святой Екатерины Александр Андреев.

По словам главного врача ОДКБ Олега Аверьянова, первых пациентов детский хоспис сможет принять уже в декабре. Перед зданием отделения уже уложен асфальт, смонтированы удобные пандусы и засеян новый газон. Сейчас идут работы по внутренней отделке помещения, закуп необходимой мебели и оборудования.

Для УрФО создаваемый центр станет уникальным: в одном месте будут собраны все специалисты и оборудование. Родители при необходимости смогут на короткий срок оставить здесь ребенка под наблюдением специалистов. Единовременно в нем сможет прибывать до 27 пациентов.

На эти цели руководство РМК выделило семь миллионов рублей. Одним из главных благотворителей выступает фонд святой Екатерины, который с начала пандемии взял на себя обеспечение медиков средствами индивидуальной защиты, организацию горячего питания врачей «красной зоны» и многое другое.