22 ноября 2020
21 ноября 2020

Первая свердловская партия заявила об участии в выборах в Госдуму

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Дополнительные выборы депутатов Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва по одномандатным избирательным округам №3 и 9. Екатеринбург , выборы, триколор, флаг россии, избирательная кабинка, голосование, кабинка для голосования
Свердловская «Единая Россия» объявила о старте кампании по выборам в Госдуму-2021 Фото: Анна Майорова © URA.RU

Довыборы в гордуму Екатеринбурга по двум округам — отправная точка для избирательной кампании свердловской «Единой России» на выборах в Госдуму, которые состоятся в 2021 году. Об этом URA.RU заявил секретарь реготделения «ЕР» Виктор Шептий, подводя итоги голосования 22 ноября.

Единороссы восстановили абсолютное большинство в думе Екатеринбурга (19 из 36 мандатов). Экс-депутат Антон Швалев победил в округе №3 (Верх-Исетский район) с 28,57% голосов, а бизнесмена Виталия Чачина (№9, Ленинский район) поддержали 39,91% избирателей.

«Результаты довыборов подтверждают факт укрепления партии, рост доверия к ней со стороны наших земляков. Это еще раз показывает, что „Единая Россия“ умеет выстраивать системную работу в интересах людей, а это особенно важно на старте большой кампании-2021. Ведь довыборы в думу Екатеринбурга — неотъемлемый ее элемент. Но главное для партии сейчас — это то, что нас поддержали люди», — сказал Шептий.

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Также он обратил внимание, что, «несмотря на попытки исказить работу депутатского корпуса в гордуме, горожане принимают решения, глядя на программу „Единой России“». «Швалев и Чачин одним из направлений работы показали участие в партпроектах — таких, например, как „Городская среда“», — отметил Шептий, подчеркнув, что «ЕР» сумела провести кампанию «чисто», не участвуя в скандалах, в которые были вовлечены другие кандидаты.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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