С 16 декабря возобновляется авиасообщение между Екатеринбургом и ОАЭ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Уральские авиалинии» возобновляют рейсы в ОАЭ — депутат заксобрания уволился со всех постов — в Серове сменят директоров-бюджетников — на Ельцин Центр подали в суд — подполковник полиции избежал наказания за смертельное ДТП — в Екатеринбурге простятся с замглавы Новоуральска. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 2 декабря — в обзоре URA.RU:

Возобновляется авиасообщение с ОАЭ

Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 16 декабря возобновит полеты из Екатеринбурга в Объединенные Арабские Эмираты. Рейсы будут производиться один раз в неделю со стыковкой в Уфе.

Депутат заксобрания сложил с себя полномочия

Депутат свердловского заксобрания Алексей Коробейников уволился с постов зампредседателя комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления и председателя мандатной комиссии. По его словам, он принял такое решение, чтобы избежать разногласий с коллегами и прокуратурой.

В Серове массово сменят директоров учреждений культуры

В четырех серовских муниципальных учреждениях культуры сменятся руководители. В частности, новый директор будет назначен в Централизованной библиотечной системе, которой подчиняются все библиотеки Серова.

Избран глава Ивдельского городского округа

Главой Ивдельского городского округа избран депутат Владимир Михель, за его кандидатуру проголосовали 11 из 12 депутатов местной думы. Примечательно, что единственным, кто не стал голосовать, стал сам Михель.

На Ельцин Центр подали в суд

Управляющая компания подала иск на 15,5 млн рублей за неоплаченные работы по техобслуживанию здания Ельцин Центра в период пандемии. Первое заседание по делу назначено на 21 декабря.

Экс-замглавы Тугулыма пойдет под суд за коррупцию

Бывшего заместителя главы Тугулыма Сергея Уткина будут судить по факту взятки в особо крупном размере. Об этом URA.RU сообщили в свердловском Следственном комитете и в прокуратуре Свердловской области.

Силовик избежал наказания за смертельное ДТП

Замначальника УВД Кушвы подполковник Максим Иванцов не будет наказан за смерть пенсионерки Надежды Боярских, которую он сбил год назад. Госэкспертиза установила, что офицер ехал с превышением скорости, но СК уже четыре раза отказывал в возбуждении дела.

Пройдет прощание с замглавы Новоуральска

В екатеринбургском крематории 2 декабря в 11:50 состоится прощание с заместителем главы Новоуральска Михаилом Черницким, которого застрелили на охоте под Алапаевском.