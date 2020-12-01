01 декабря 2020
30 ноября 2020

Самое актуальное в Пермском крае на 2 декабря. Мэр Березников формирует команду, сын олигарха выступит в «Формуле-1»

© Служба новостей «URA.RU»
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Пленарное заседание городской думы. Пермь, дума, пленарное заседание
Городская дума Перми после выборов 2021 года может обновиться на 50% Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Пермскую гордуму наполовину обновят — глава Березников уволил двух заместителей — силовикам представили нового начальника главка — сын пермского олигарха будет выступать в F1. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 2 декабря — в обзоре URA.RU:

Гордуму Перми серьезно обновят

  • Новый состав гордумы Перми планируют обновить минимум на 50%. Об этом URA.RU рассказали источники, знакомые с ситуацией. По словам инсайдера, до выборов допустят максимальное количество кандидатов, и не будут заниматься искусственной зачисткой.

Мэр Березников уволил двух заместителей

  • Новый мэр Березников Константин Светлаков уволил двух из четырех своих заместителей — Андрея Лебедева и Валерия Рахмуллина. С этих кадровых решений глава начал формирование своей команды.

Полицейским представили нового начальника

Сын пермского олигарха будет выступать в «Формуле-1»

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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