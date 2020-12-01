Городская дума Перми после выборов 2021 года может обновиться на 50%
Пермскую гордуму наполовину обновят — глава Березников уволил двух заместителей — силовикам представили нового начальника главка — сын пермского олигарха будет выступать в F1. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 2 декабря — в обзоре URA.RU:
Гордуму Перми серьезно обновят
- Новый состав гордумы Перми планируют обновить минимум на 50%. Об этом URA.RU рассказали источники, знакомые с ситуацией. По словам инсайдера, до выборов допустят максимальное количество кандидатов, и не будут заниматься искусственной зачисткой.
Мэр Березников уволил двух заместителей
- Новый мэр Березников Константин Светлаков уволил двух из четырех своих заместителей — Андрея Лебедева и Валерия Рахмуллина. С этих кадровых решений глава начал формирование своей команды.
Полицейским представили нового начальника
- Глава МВД России Владимир Колокольцев по видеоконференцсвязи представил сотрудникам пермского главка их нового начальника — генерал-майора полиции Александра Щеглова. Он сменил на этой должности Михаила Давыдова, который переехал на работу в Москву.
Сын пермского олигарха будет выступать в «Формуле-1»
- 21-летний сын топ-менеджера «Уралкалия» Дмитрия Мазепина дебютирует в «Формуле-1» со следующего сезона. Никита Мазепин подписал контракт с американской командой Haas.
Подписывайтесь на URA.RU в