Горячая линия для больных коронавирусом начнет работать с 3 декабря Фото: Анна Майорова © URA.RU

В свердловской области 3 декабря запускают единую круглосуточную телефонную линию для пациентов с коронавирусом, написал в Instagram губернатор Евгений Куйвашев. Создать такую систему 18 ноября распорядился президент Владимир Путин.

«С завтрашнего дня для всех жителей Свердловской области начнет работать единая круглосуточная телефонная линия. Позвонив по номеру 122, любой житель региона сможет получить консультацию по лечению от коронавируса, вызвать врача на дом и получить ответы на многие другие вопросы, связанные с COVID-19. Все звонки бесплатны для абонентов», — написал Куйвашев.

Система будет самостоятельно распределять звонки: жителям Екатеринбурга ответят специалисты единой городской регистратуры, жителям других городов региона — сотрудники колл-центра свердловского минздрава

О том, что жители регионов не могут дозвониться до врачей, 18 ноября на расширенном совещании по вопросу борьбы с коронавирусом рассказал глава исполнительного комитета ОНФ Михаил Кузнецов. Владимир Путин потребовал исправить ситуацию, спустя сутки вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко провел совещание с операторами связи.