Челябинка с кровавым кашлем умерла дома, ожидая врача

Врач сказал, что посещал больную, но никто не открыл Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинске женщина-инвалид умерла дома, не дождавшись прихода врача. Она позвонила в поликлинику ОКБ №2 с жалобами на кашель с кровью, рассказал URA.RU ее сын Рустам Нигамов.

«Мама заболела, начался кашель с кровью, врача ждали 2 дня. У нее была 2 группа инвалидности по сахарному диабету, она входит в группу риска по коронавирусу. После повторного звонка нам сказали, что врач был 30 ноября, но дверь им никто не открыл», — пояснил URA.RU Нигамов. Сын добавил, что врачи утверждают — у них есть видеодоказательства.

«Я просмотрел все записи камер домофона: ни скорой помощи, ни врача 30 ноября не было. Это может коснуться каждого из нас», — заявил URA.RU сын покойной. В министерстве здравоохранения региона приняли контактные данные женщины, чтобы проверить информацию и взять этот случай на контроль.