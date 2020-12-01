01 декабря 2020

Челябинка с кровавым кашлем умерла дома, ожидая врача

© Служба новостей «URA.RU»
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Поездка Алексея Текслера по ФАПам Красноармейского района. Челябинск, реанимобиль, красный крест, скорая помощь
Врач сказал, что посещал больную, но никто не открыл Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Челябинске женщина-инвалид умерла дома, не дождавшись прихода врача. Она позвонила в поликлинику ОКБ №2 с жалобами на кашель с кровью, рассказал URA.RU ее сын Рустам Нигамов.

«Мама заболела, начался кашель с кровью, врача ждали 2 дня. У нее была 2 группа инвалидности по сахарному диабету, она входит в группу риска по коронавирусу. После повторного звонка нам сказали, что врач был 30 ноября, но дверь им никто не открыл», — пояснил URA.RU Нигамов. Сын добавил, что врачи утверждают — у них есть видеодоказательства.

«Я просмотрел все записи камер домофона: ни скорой помощи, ни врача 30 ноября не было. Это может коснуться каждого из нас», — заявил URA.RU сын покойной. В министерстве здравоохранения региона приняли контактные данные женщины, чтобы проверить информацию и взять этот случай на контроль.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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