На выходных число заражений COVID в Челябинской области снизилось Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Cегодня, 7 декабря — 362-й день с момента обнаружения первого заразившегося коронавирусом в китайском городе Ухань и 272-й с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. По итогам прошедших суток в Челябинской области число зараженных достигло 28 452, выздоровели 18 019 и скончались 954 жителя региона.

В России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, зарегистрировано 2 460 770 (+29 039) случаев заражения. Вылечились 1 937 738 (+21 342) пациентов — почти 79% от заболевших. Умерли 41 141 (+457) человек —1,67% от заразившихся.

Коронавирус взял паузу

На утро 5 декабря в Челябинской области было выявлено 303 новых зараженных, на следующий день — еще 302 человека. Каждый день среди заразившихся были школьники: трое и четверо соответственно. Умерли в субботу и воскресенье по 12 человек.

Это несколько меньше, чем в будни. В пятницу было зафиксировано 305 заражений и 13 смертей. Впрочем, как ранее предупреждала на брифинге первый вице-губернатор Ирина Гехт, в выходные всегда наблюдается некоторое снижение статистики заболеваемости.

За сутки от COVID умерли два молодых врача

В Челябинской области за сутки от коронавирусной пневмонии скончались двое врачей. Первым из умерших был анестезиолог-реаниматолог с 19-летним стажем. Он работал в отделении реанимации и интенсивной терапии горбольницы №8. Вторым стал врач-гинеколог Челябинской областной клинической больницы, где он работал с 2012 года.

Школьников отправят на досрочные каникулы

Досрочные каникулы могут быть объявлены в школах Челябинской области с конца декабря. «Это вполне приемлемый вариант. К концу декабря такое решение может быть принято», — заявила первый вице-губернатор Ирина Гехт. В октябре, когда COVID «наложился» на сезонные ОРВИ, по решению губернатора Алексея Текслера школы продлили каникулы на одну неделю. Это было сделано, чтобы разорвать цепочки передачи вирусных заболеваний и стабилизировать ситуацию с заболеваемостью педагогов.

Замгубернатора лично возила врачей к больным коронавирусом

Ирина Гехт в качестве волонтера весь день на своей машине возила врача к заболевшим коронавирусом. В следующие выходные она планирует продолжить волонтерскую практику в регистратуре одной из поликлиник. «Хочу сама увидеть все виды работ „изнутри“», — добавила она.

Власти прокомментировали вспышку COVID в больнице

В правительстве Челябинской области подтвердили 12 случаев коронавирусной инфекции в горбольнице Копейска, где 3 декабря закрыли на дезинфекцию хирургическое отделение. Сейчас идет эпидемическое расследование: как инфекция проникла в больницу. С сегодняшнего дня планируется, что в отделении возобновят оказание экстренной помощи, а чуть позже и плановой.

…и рассказали, как будут вакцинировать учителей

В школах Челябинской области составляют списки педагогов, которых будут вакцинировать от коронавируса. Кроме них, в первой очереди на вакцинацию будут волонтеры, которые непосредственно работают с большим числом людей. А вот до полиции дело дойдет лишь в первом квартале следующего года, в России должны выработать 6,5 млн доз вакцины.