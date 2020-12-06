Мэр Челябинска передала власть своему заместителю

Мэр Челябинска Наталья Котова ушла в отпуск и передала руководство городом своему заместителю Александру Астахову. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.
«Глава города находится в отпуске. Исполняющим обязанности мэра Челябинска назначен ее заместитель Александр Астахов», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии. Котова пробудет в отпуске неделю.
7 декабря, в понедельник, Астахов уже проводит аппаратное совещание. Астахов не в первый раз исполняет обязанности главы города. Летом, когда Котова уезжала на учебу в Сколково, Астахов, отвечающий за городское хозяйство, также заменял ее на посту мэра.
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