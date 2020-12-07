Уголовное дело против ректора медвуза в Екатеринбурге закрыто

Ольга Ковтун остается руководителем Уральского медуниверситета Фото: Анна Майорова © URA.RU

Следственное управление СКР по Свердловской области прекратило уголовное преследование ректора Уральского государственного медицинского университета Ольги Ковтун. Об этом URA.RU сообщил ее адвокат Сергей Колосовский. Дело, ранее возбужденное по статье «Злоупотребление должностными полномочиями», закрыто.

«Действительно, следственный комитет возбуждал уголовное дело, — заявил агентству Колосовский. — Но смысл всего этого дела — полнейшая глупость: в университете имела место незначительная управленческая ошибка, что неизбежно для такого большого учреждения. Последствия управленческой ошибки были оперативно исправлены».

По словам защитника Ольги Ковтун, в ситуацию пришлось вмешаться надзорным органам. «Прокурор области в рамках прокурорского контроля отменил постановление о возбуждении дела, на этом все закончилось, — говорит адвокат. — Состава преступления не было изначально, на что и указал прокурор области».

«Об открытии этого уголовного дела я узнала из СМИ, — рассказала URA.RU сама Ольга Ковтун. — Ко мне никакие бумаги не поступали. Тем не менее, я обратилась к адвокатам, они разобрались и вскоре сообщили мне, что дело прекращено. Я продолжаю работать на своем посту. Университет осуществляет свою деятельность в обычном режиме».

Ранее URA.RU сообщало, что СУ СКР по Свердловской области возбудило уголовное дело, фигурантом которого стала Ольга Ковтун, ректор медицинского университета в Екатеринбурге. Поводом стало выявленное оперативниками МВД фиктивное трудоустройство сотрудницы. Разработку вели сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) свердловского ГУ МВД, расследование — Следственный комитет. В пресс-службе управления СКР по Свердловской области от комментария по данной теме воздержались.