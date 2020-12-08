08 декабря 2020
07 декабря 2020

У ключевого комитета в гордуме Перми новый глава

© Служба новостей «URA.RU»
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Административные здания, лето 2020 г. Пермь, табличка, пермская городская дума
В комитете по градостроительству сменился председатель Фото: Сергей Шадрин © URA.RU
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Новым председателем комитета при гордуме Перми по вопросам градостроительства, планирования и развития территории назначен Михаил Черепанов. Об этом URA.RU сообщили в гордуме. Ранее председателем градкомитета являлся Алексей Демкин, а Черепанов — его замом.

«Черепанов выбран председателем, [Михаил] Бесфамильный — заместителем председателя», -пояснили в думе. Там уточнили, что теперь председателя градкомитета должны утвердить депутаты городской думы на ближайшем пленарном заседании.

Ожидается, что Алексей Демкин займет пост главы Перми после отставки Дмитрия Самойлова. URA.RU писало, что он уже прошел согласование в Москве, но пока кадровая ротация откладывается. В свою очередь, мэр города Дмитрий Самойлов может перейти на работу в краевое правительство, где займет пост вице-премьера.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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