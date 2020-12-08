У ключевого комитета в гордуме Перми новый глава

В комитете по градостроительству сменился председатель Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в мэрии Перми

Новым председателем комитета при гордуме Перми по вопросам градостроительства, планирования и развития территории назначен Михаил Черепанов. Об этом URA.RU сообщили в гордуме. Ранее председателем градкомитета являлся Алексей Демкин, а Черепанов — его замом.

«Черепанов выбран председателем, [Михаил] Бесфамильный — заместителем председателя», -пояснили в думе. Там уточнили, что теперь председателя градкомитета должны утвердить депутаты городской думы на ближайшем пленарном заседании.

Ожидается, что Алексей Демкин займет пост главы Перми после отставки Дмитрия Самойлова. URA.RU писало, что он уже прошел согласование в Москве, но пока кадровая ротация откладывается. В свою очередь, мэр города Дмитрий Самойлов может перейти на работу в краевое правительство, где займет пост вице-премьера.