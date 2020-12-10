Больше половины россиян не надеются на пенсию в старости

Россияне стали рассчитывать на свои сбережения Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Россияне стали реже полагаться на государственную пенсию и больше рассчитывать на свои накопления. К таким выводам пришли исследователи Высшей школы экономики по результатам мониторингового социологического опроса «Социальное самочувствие россиян».

«Заметен стабильный рост опрошенных, рассчитывающих обеспечить себя на пенсии за счет собственных накоплений и доходов от имущества», — цитирует «Российская газета» данные исследования. По информации на 2020 год, 14% россиян планируют обеспечить себя в старости за счет своих средств. На пенсию рассчитывают всего 43% граждан (в 2018 году таких было 56%). При этом 40% опрошенных не задумываются о том, на какие доходы будут жить при достижении пенсионного возраста

В декабре президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому накопительная часть пенсий в России будет заморожена до 2024 года. До этого законопроект был одобрен в Совете Федерации. Ранее накопительная часть пенсии в России была заморожена до конца 2022 года.

Эксперты считают, что единственный способ обеспечить себе достойную старость — не только откладывать, но и вкладывать средства, передает « Утро.ру ». При этом соцопрос показал, что после выхода на пенсию планирует работать каждый пятый россиянин, пишет «Национальная служба новостей».