В новогодние каникулы медики будут работать в усиленном режиме
Власти не стали объявлять 31 декабря выходным — в новогодние каникулы медики перейдут на усиленный режим работы — назначен новый глава ФСБ региона. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 14 декабря — в обзоре URA.RU:
31 декабря не будет выходным
- Правительство области не будет объявлять 31 декабря выходным днем. Об этом заявила первый вице-губернатор Ирина Гехт.
Медики будут работать круглосуточно
- Все больничные стационары и скорая помощь в новогодние каникулы будут работать круглосуточно. Об этом на брифинге 11 декабря заявил министр здравоохранения региона Юрий Семенов.
Будет назначен новый руководитель ФСБ
- Назначение нового руководителя управления регионального ФСБ Дмитрия Иванова состоится в течение 10 дней. Об этом URA.RU сообщили источники в силовых структурах.
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