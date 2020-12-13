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12 декабря 2020
11 декабря 2020

Самое актуальное в Челябинской области на 14 декабря. Последний день года не станет выходным, назначен новый глава ФСБ

© Служба новостей «URA.RU»
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Поездка Алексея Текслера в ОКБ-2 для проверки готовности к пандемии. Челябинск, медсестра, роддом, медики, медицина, врачи, больница
В новогодние каникулы медики будут работать в усиленном режиме Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Власти не стали объявлять 31 декабря выходным — в новогодние каникулы медики перейдут на усиленный режим работы — назначен новый глава ФСБ региона. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 14 декабря — в обзоре URA.RU:

31 декабря не будет выходным

Медики будут работать круглосуточно

  • Все больничные стационары и скорая помощь в новогодние каникулы будут работать круглосуточно. Об этом на брифинге 11 декабря заявил министр здравоохранения региона Юрий Семенов.

Будет назначен новый руководитель ФСБ

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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