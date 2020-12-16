Маркировка молока и продуктов из него позволит избавится от контрафакта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Внедряемая в России система маркировки молочной продукции может привести к снижению цен. Как заявил на всероссийском семинаре в Екатеринбурге член Совета по вопросам АПК при Совфеде Сергей Лисовский, нанесение уникального кода на упаковку обеспечит контроль над аппетитами ритейлеров и даст гарантию качества товара.

«Маркировка позволит проследить путь товара от производителя до прилавка, а следовательно, определить, сколько „накрутили“ перепродавцы на каждом этапе его продвижения», — пояснил Сергей Лисовский в беседе с URA.RU. По его словам, повышение себестоимости продукта за счет внедрения новых технических решений на первоначальном этапе не превысит 1,08 рубля за единицу продукции. При этом Минсельхоз РФ прорабатывает систему лизинга оборудования для нанесения и считывания кодов на упаковку, а также возможность частичной компенсации бюджетных затрат и стимулирующей субсидии предпринимателям при его установке. Таким образом, рост затрат для добросовестных предпринимателей будет компенсирован расширением присутствия на рынке за счет вытеснения контрафакта, а потребители получат гарантию качества и безопасности молочной продукции, резюмировал Сергей Лисовский.

По информации главы Молочного союза РФ Людмилы Маницкой, только в июле на фальсификате поймали 427 предприятий. «Мешают то овес с водой, то кокос с водой», — отметила глава Молочного союза. Россельхознадзор оценивает долю контрафакта на молочном рынке в 17%.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал учесть интересы бизнеса при внедрении маркировки. «Переход на работу в новых технологических условиях должен учитывать специфику отрасли, пройти для производителей и потребителей максимально комфортно. Наша задача — минимизировать дополнительные расходы предприятий на приобретение оборудования, не допустить роста цен на молочную продукцию. Это особенно актуально на фоне пандемии коронавируса и общего снижения доходов населения», — сказал губернатор. Он согласен, что маркировка позволит улучшить качество и безопасность молочной продукции, повысит прозрачность рынка, а также даст возможность отследить всю цепочку перемещения товара.

Государственная информационная система маркировки «Честный знак» создается за частные средства — более 200 млрд рублей за 15 лет. ЦРПТ, оператор системы, является совместным проектом USM, госкорпорации Ростех и «Элвис-Плюс групп». Представитель ЦРПТ Алексей Сидоров отметил, что внедрение системы электронной маркировки молочной продукции будет происходить поэтапно: в 2021 году производителям нужно подготовить оборудование для нанесения кода на упаковку, а продавцам — сканеры для считывания DataMatrix. В 2022 году предстоит обеспечить подключение к электронному документообороту, и только с 2023 года система маркировки станет обязательной для молочной отрасли. В настоящее время обязательной маркировке уже подверглись такие товары, как лекарства, сигареты, обувь и шины.