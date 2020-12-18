Курс евро превысил 90 рублей

Курс евро вырос и превысил 90 рублей в ходе торгов. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
На 11:40 московского времени курс составил 90,08. Последний раз показатель выше 90 рублей за единицу был зафиксирован 7 декабря.
Ранее ЦБ РФ оценил реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции) с начала 2020 года, пишет «Национальная служба новостей». Он упал на 16,8%. Курс евро держался на уровне выше 90 рублей за единицу три месяца, после чего упал из-за укрепления рубля на фоне увеличения стоимости барреля нефти.
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