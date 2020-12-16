В Центробанке рассказали о падении рубля в 2020 году

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Здание Центробанка России на Неглинной улице д. 12. Москва, центробанк, банк россии, центральный банк россии
Реальный курс рубля снизился на 16,8% Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции) с начала 2020 года упал на 16,8%. Об этом свидетельствуют данные Центрального Банка России. При этом в ноябре был заметен рост курса на 0,4%.

По сравнению с октябрем реальный курс рубля увеличился на 1,4% к доллару и на 0,8% к евро. Номинальный курс рубля в ноябре вырос на 0,7% т на 0,2% соответственно.

Ранее в Центробанке отмечали, что в 2020 году проценты по вкладам обновили исторические минимумы. Многие клиенты решили вложить свои деньги в недвижимость.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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