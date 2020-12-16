В Центробанке рассказали о падении рубля в 2020 году

Реальный курс рубля снизился на 16,8% Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции) с начала 2020 года упал на 16,8%. Об этом свидетельствуют данные Центрального Банка России. При этом в ноябре был заметен рост курса на 0,4%.

По сравнению с октябрем реальный курс рубля увеличился на 1,4% к доллару и на 0,8% к евро. Номинальный курс рубля в ноябре вырос на 0,7% т на 0,2% соответственно.

Ранее в Центробанке отмечали, что в 2020 году проценты по вкладам обновили исторические минимумы. Многие клиенты решили вложить свои деньги в недвижимость.