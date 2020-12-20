Минобороны РФ построит на Курильских островах более 50 объектов

Минобороны обновляет инфраструктуру на Курильских островах Фото: depositphotos.com

Министерство обороны России уже построило и ввело в эксплуатацию более 25 инфраструктурных объектов на Курильских островах. В планах — построить еще примерно столько же, рассказал журналистам замглавы военного ведомства Тимур Иванов.

«Мы уже ввели в эксплуатацию более 25 различных сооружений на архипелаге Большой гряды Курильских островов. <…>. А всего на Курильской гряде военные строители возведут 51 объект. Все, что сейчас там строим, рассчитано на устойчивость при землетрясении магнитудой до девяти балов», — сказал Иванов в интервью «Российской газете».

К примеру, по его словам, на Итурупе и Кунашире уже сданы семь общежитий для личного состава. В военных городках установлены энергоблоки из дизельных генераторов в модульных автоматизированных котельных. Все построенные объекты рассчитаны на устойчивость при землетрясении магнитудой до девяти балов, добавил замминистра.