Алексей Орлов рассказал, чем займется в мэрии Екатеринбурга

Чиновник будет готовить Екатеринбург к 300-летию и Универсиаде Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Смена власти в Екатеринбурге

Экс-замгубернатора Свердловской области Алексей Орлов, назначенный первым вице-мэром Екатеринбурга, на новом посту будет курировать вопросы городской экономики и развития муниципалитета. Об этом URA.RU сообщили в мэрии.

«Перед нами стоит общая задача — подготовить Екатеринбург и к 300-летию, и к Всемирным летним студенческим играм. Все решения приняты, поэтому будем работать, трудиться, развивать столицу Урала, ставить для себя амбициозные цели и достигать их», — прокомментировал Алексей Орлов.

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, представляя Орлова коллективу мэрии, подтвердил, что новый чиновник нацелен на развитие экономического блока. «Я рассчитываю, что у Алексея Валерьевича на поприще городской экономики и развития муниципалитета будут большие, серьезные успехи. Мы настроены на позитив, на сотрудничество», — заявил градоначальник. Он уточнил, что муниципалитет входит в период кадровых изменений, и попросил, чтобы это не влияло на работу мэрии.

При этом формальный функционал первого зама, отраженный на сайте мэрии, достаточно узок: чиновнику подчиняется правовой департамент, комитет административных органов и департамент информатизации. Подразделения, отвечающие за экономику и развитие, подчинены вице-мэру по финансам Марине Андрусь. Александр Высокинский добавил, что бывший первый вице-мэр Александр Ковальчик назначен руководителем аппарата администрации Екатеринбурга.

Как писало URA.RU, Александр Высокинский готовится написать заявление о сложении полномочий, тогда как Алексей Орлов согласован на пост мэра Екатеринбурга. Высокинский ведет переговоры о назначении в правительство региона, рассказывали инсайдеры, предполагая, что он может занять один из вакантных постов — первого замгубернатора или министра финансов.