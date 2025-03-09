09 марта 2025

Свердловские хирурги удалили редчайшую раковую опухоль у шимпанзе. Фото

Онкохирурги из Екатеринбурга вырезали злокачественную опухоль у шимпанзе Марты
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Шимпанзе Марте удалили злокачественную опухоль (архивное фото) Фото:

Хирурги Свердловского областного онкологического диспансера успешно провели операцию по удалению злокачественной аденокистозной карциномы у шимпанзе. Локализация опухоли в ухе требовала особой деликатности и точности в действиях врачей, чтобы избежать повреждения важных нервных окончаний и сохранить функциональность слухового аппарата.

«Жительница Екатеринбургского зоопарка шимпанзе Марта в начале февраля стала проявлять беспокойство из-за боли в области уха. Ветеринарные врачи осмотрели Марту, обнаружили новообразование в слуховом проходе и выполнили его биопсию. Исследование показало наличие аденокистозной карциномы — достаточно редкой опухоли, частота которой составляет не более 3% от всех злокачественных новообразований. Основной путь лечения этого вида опухоли — хирургический», — говорится в официальном telegram-канале свердловского минздрава.

Встревоженные сотрудники зоопарка обратились за консультацией к ведущим онкологам Свердловского областного онкологического диспансера. Высококвалифицированная помощь была оказана прямо на месте, так как зоопарк располагает современным ветеринарным комплексом, оснащенным необходимым оборудованием и операционной, что позволило избежать стресса, связанного с транспортировкой животного в больницу.

«Новообразование у Марты радикально удалили методом электрокоагуляции, который позволяет одномоментно запаивать сосуды, питающие опухоль и окружающие здоровые ткани, предотвращая кровопотерю. Анатомия у человека и животного, конечно, отличается. К примеру, слуховой проход у обезьян более извилистый и глубокий, ткани по-другому кровоснабжаются, но это не помешало выполнить операцию успешно», — отметили в ведомстве.

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Хирурги Свердловского областного онкологического диспансера успешно провели операцию по удалению злокачественной аденокистозной карциномы у шимпанзе. Локализация опухоли в ухе требовала особой деликатности и точности в действиях врачей, чтобы избежать повреждения важных нервных окончаний и сохранить функциональность слухового аппарата. «Жительница Екатеринбургского зоопарка шимпанзе Марта в начале февраля стала проявлять беспокойство из-за боли в области уха. Ветеринарные врачи осмотрели Марту, обнаружили новообразование в слуховом проходе и выполнили его биопсию. Исследование показало наличие аденокистозной карциномы — достаточно редкой опухоли, частота которой составляет не более 3% от всех злокачественных новообразований. Основной путь лечения этого вида опухоли — хирургический», — говорится в официальном telegram-канале свердловского минздрава. Встревоженные сотрудники зоопарка обратились за консультацией к ведущим онкологам Свердловского областного онкологического диспансера. Высококвалифицированная помощь была оказана прямо на месте, так как зоопарк располагает современным ветеринарным комплексом, оснащенным необходимым оборудованием и операционной, что позволило избежать стресса, связанного с транспортировкой животного в больницу. «Новообразование у Марты радикально удалили методом электрокоагуляции, который позволяет одномоментно запаивать сосуды, питающие опухоль и окружающие здоровые ткани, предотвращая кровопотерю. Анатомия у человека и животного, конечно, отличается. К примеру, слуховой проход у обезьян более извилистый и глубокий, ткани по-другому кровоснабжаются, но это не помешало выполнить операцию успешно», — отметили в ведомстве.
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© Служба новостей «URA.RU»
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