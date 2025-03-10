Бывший омоновец, пытавший екатеринбурженку, ушел от суда на СВО

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Рейд полиции по мигрантам. Челябинск, мигранты, росгвардия, омон
Владимир Вебер напал на возлюбленную в Верх-Исетском районе Фото:

Бывший омоновец 53-летний Владимир Вебер, жестоко изрезавший ножом сожительницу из-за денег в Екатеринбурге, стал участником российской спецоперации на Украине. Его уголовное дело приостановлено, сообщили URA.RU в Верх-Исетском райсуде.

ЧП произошло 18 октября 2024 года в доме на улице Заводской. Вебер, вооружившись двумя ножами, изрезал женщину до полусмерти. Пыткам он подверг ее ради 50 тысяч рублей. Истекая кровью, пострадавшая доползла до соседей и позвала на помощь. Те вызвали скорую, а Вебер скрылся.

Его задержали в конце октября. Свою вину мужчина признал. Владимира обвинили в разбое (ст. 162 УК РФ), незаконном лишении свободы (ст. 127 УК РФ) и покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Ему грозило до десяти лет лишения свободы.

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Бывший омоновец 53-летний Владимир Вебер, жестоко изрезавший ножом сожительницу из-за денег в Екатеринбурге, стал участником российской спецоперации на Украине. Его уголовное дело приостановлено, сообщили URA.RU в Верх-Исетском райсуде. ЧП произошло 18 октября 2024 года в доме на улице Заводской. Вебер, вооружившись двумя ножами, изрезал женщину до полусмерти. Пыткам он подверг ее ради 50 тысяч рублей. Истекая кровью, пострадавшая доползла до соседей и позвала на помощь. Те вызвали скорую, а Вебер скрылся. Его задержали в конце октября. Свою вину мужчина признал. Владимира обвинили в разбое (ст. 162 УК РФ), незаконном лишении свободы (ст. 127 УК РФ) и покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Ему грозило до десяти лет лишения свободы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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