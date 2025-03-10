Бывший омоновец, пытавший екатеринбурженку, ушел от суда на СВО

10 марта 2025 в 16:48 Размер текста - 17 +

Владимир Вебер напал на возлюбленную в Верх-Исетском районе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бывший омоновец 53-летний Владимир Вебер, жестоко изрезавший ножом сожительницу из-за денег в Екатеринбурге, стал участником российской спецоперации на Украине. Его уголовное дело приостановлено, сообщили URA.RU в Верх-Исетском райсуде. ЧП произошло 18 октября 2024 года в доме на улице Заводской. Вебер, вооружившись двумя ножами, изрезал женщину до полусмерти. Пыткам он подверг ее ради 50 тысяч рублей. Истекая кровью, пострадавшая доползла до соседей и позвала на помощь. Те вызвали скорую, а Вебер скрылся. Его задержали в конце октября. Свою вину мужчина признал. Владимира обвинили в разбое (ст. 162 УК РФ), незаконном лишении свободы (ст. 127 УК РФ) и покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Ему грозило до десяти лет лишения свободы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший омоновец 53-летний Владимир Вебер, жестоко изрезавший ножом сожительницу из-за денег в Екатеринбурге, стал участником российской спецоперации на Украине. Его уголовное дело приостановлено, сообщили URA.RU в Верх-Исетском райсуде. ЧП произошло 18 октября 2024 года в доме на улице Заводской. Вебер, вооружившись двумя ножами, изрезал женщину до полусмерти. Пыткам он подверг ее ради 50 тысяч рублей. Истекая кровью, пострадавшая доползла до соседей и позвала на помощь. Те вызвали скорую, а Вебер скрылся. Его задержали в конце октября. Свою вину мужчина признал. Владимира обвинили в разбое (ст. 162 УК РФ), незаконном лишении свободы (ст. 127 УК РФ) и покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Ему грозило до десяти лет лишения свободы.