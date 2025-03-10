Стало известно, где в 2025 году пройдет чемпионат России по боксу

Чемпионат России по боксу в 2025 году пройдет в Екатеринбурге. Соответствующее соглашение было подписано в рамках рабочей встречи президента Международной Ассоциации бокса Умара Кремлева с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым и председателем правления Свердловской областной Федерации бокса Михаилом Кайгородовым.
«Было подписано соглашение о проведении чемпионата России по боксу в городе Екатеринбург. Также на встрече состоялось обсуждение организации третьего матча-реванша Бетербиев — Бивол в России, который также пройдет в Екатеринбурге», — рассказали URA.RU в пресс-службе Федерации бокса.
После подписания соглашения Умар Кремлев назвал Екатеринбург столицей бокса. Кроме того, президент Международной Ассоциации бокса поблагодарил региональные власти за поддержку в развитии этого вида спорта в Свердловской области.
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