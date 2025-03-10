«УГМК-Арену» в Екатеринбурге построили как трансформер: первые фото изнутри

На «УГМК-Арене» можно будет играть в баскетбол и проводить концерты
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Площадь арены составила 120 тысяч квадратных метров
Площадь арены составила 120 тысяч квадратных метров Фото:

В Екатеринбурге «УГМК-Арена» сможет трансформироваться из хоккейной площадки в баскетбольную и концертную за одну ночь. Арена состоит из пяти этажей, один выделили для VIP-гостей, передает корреспондент URA.RU. Первый матч на новой арене «Автомобилист» проведет с московским ЦСКА.

Сейчас на арене репетируют прибытие VIP-гостей, в том числе свердловского губернатора Евгения Куйвашева, уральского полпреда Артема Жоги, президента хоккейного клуба «Автомобилист» Андрея Козицына. Для VIP-гостей выделен весь второй этаж: 44 ложи и ресторан с видом на хоккейную площадку.

Арена является трансформируемой, она может стать площадкой для баскетбола и концертов всего за одну ночь (максимум за сутки). «Убираются стекла, убираются борта, застилается лед специальным изоляционным слоем, потом слоем подложки, а затем кладется паркет под баскетбол», — рассказал главный инженер арены. Арена также может трансформироваться под концерты (максимум 15 тыс. посетителей).

При этом молодежная команда «Автомобилиста» будет играть в Верхней Пышме. На данный момент для молодежки клуб готовит вторую очередь арены. Директор клуба Максим Рябков рассказал, что у КРК «Уралец» (стадион, где раньше играл «Автомобилист) сменился собственник. „Со временем ключевая ставка снизится, может быть перестроят все на этом месте“, — сказал он.

По словам замдиректора арены, для болельщиков парковки на территории арены нет. «Очень сжатая, всего 5 га земля. Всем нашим посетителям и болельщикам предлагаем пользоваться общественным транспортом», — сказал он и добавил, что в день матча общественный транспорт должен будет ходить чаще.

Перед открытием арены городская Госавтоинспекция предупредила, что будет следить за ситуацией вокруг стадиона и попросила водителей не приезжать на своих машинах из-за высокой вероятности пробок. Билеты на матч раскуплены, а сайт клуба даже не выдержал наплыва желающих. Новая ледовая арена является крупнейшим крытым спортивным объектом на Урале.

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В Екатеринбурге «УГМК-Арена» сможет трансформироваться из хоккейной площадки в баскетбольную и концертную за одну ночь. Арена состоит из пяти этажей, один выделили для VIP-гостей, передает корреспондент URA.RU. Первый матч на новой арене «Автомобилист» проведет с московским ЦСКА. Сейчас на арене репетируют прибытие VIP-гостей, в том числе свердловского губернатора Евгения Куйвашева, уральского полпреда Артема Жоги, президента хоккейного клуба «Автомобилист» Андрея Козицына. Для VIP-гостей выделен весь второй этаж: 44 ложи и ресторан с видом на хоккейную площадку. Арена является трансформируемой, она может стать площадкой для баскетбола и концертов всего за одну ночь (максимум за сутки). «Убираются стекла, убираются борта, застилается лед специальным изоляционным слоем, потом слоем подложки, а затем кладется паркет под баскетбол», — рассказал главный инженер арены. Арена также может трансформироваться под концерты (максимум 15 тыс. посетителей). При этом молодежная команда «Автомобилиста» будет играть в Верхней Пышме. На данный момент для молодежки клуб готовит вторую очередь арены. Директор клуба Максим Рябков рассказал, что у КРК «Уралец» (стадион, где раньше играл «Автомобилист) сменился собственник. „Со временем ключевая ставка снизится, может быть перестроят все на этом месте“, — сказал он. По словам замдиректора арены, для болельщиков парковки на территории арены нет. «Очень сжатая, всего 5 га земля. Всем нашим посетителям и болельщикам предлагаем пользоваться общественным транспортом», — сказал он и добавил, что в день матча общественный транспорт должен будет ходить чаще. Перед открытием арены городская Госавтоинспекция предупредила, что будет следить за ситуацией вокруг стадиона и попросила водителей не приезжать на своих машинах из-за высокой вероятности пробок. Билеты на матч раскуплены, а сайт клуба даже не выдержал наплыва желающих. Новая ледовая арена является крупнейшим крытым спортивным объектом на Урале.
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© Служба новостей «URA.RU»
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