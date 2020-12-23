Свердловской многодетной семье подарят квартиру на Новый год

Сейчас родители и восемь детей живут на съемной квартире после пожара Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Многодетная семья из Большого Истока (Свердловская область), у которой 8 октября сгорел дом, машина и большинство документов, получит новую квартиру. Помощь уральцам окажет председатель совета Фонда святой Екатерины Игорь Алтушкин, сообщили в пресс-службе структуры. Сейчас родители и восемь детей живут на съемной квартире.

«24 декабря глава семейства Самижон Абдуллаев встретился с директором Фонда святой Екатерины Александром Андреевым — встреча прошла в Арамиле, где есть подходящая квартира для десяти человек и необходимая инфраструктура для развития детей. До Нового года будет подписан договор купли-продажи, а семья сможет с уверенностью смотреть в будущее», — говорится в сообщении.

Все дети в семье приемные или находятся под опекой. Глава семьи вместе с братьями и сестрами жил в детском доме и тогда пообещал, что в будущем пригласит в семью такого же ребенка из приюта. Специально для приемных детей Абдуллаев и построил большой дом на окраине Екатеринбурга. Сразу после пожара дети получили помощь от государства, как погорельцы, но этого было недостаточно для решения проблемы с жильем. Именно поэтому семья обратилась к председателю совета директоров Фонда святой Екатерины Игорю Алтушкину.

Около двух недель понадобилось на то, чтобы подобрать удобное жилье. У семьи есть материнский капитал, который изначально планировалось потратить на новую квартиру, но благодаря помощи учредителей Фонда святой Екатерины, он останется на образование детей.

Фото: Фонд святой Екатерины