Глава КПРФ в ХМАО обвинил власти в экономии на школьниках

Лидер КПРФ в ХМАО Алексей Савинцев публично обвинил главу Мегиона Олега Дейнеку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Лидер КПРФ в ХМАО Алексей Савинцев обвинил главу Мегиона Олега Дейнеку в экономии на школьном питании. Заявление коммунист сделал на очередном заседании окружной думы, передает корреспондент URA.RU.

«Мы знаем, что сумма, предоставляемая муниципалитетам из бюджета округа, составляет 44 рубля в день на одного школьника. Но по непонятным причинам господин Дейнека совместно с провластными депутатами, прикрываясь нормами Роспотребнадзора, определил сумму, необходимую для питания ребенка, в 30 рублей. Куда делись еще 14 рублей которые выделяет округ?» — спросил коммунист. Заключив, Савинцев предложил создать совместную комиссию и запретить главам муниципалитетов самостоятельно устанавливать сумму на детское питание.

Дейнека рассказал корреспонденту URA.RU, что сумма выделяется согласно нормам Роспотребнадзора, а в администрацию города до сих пор не поступило ни одной жалобы от родителей. «Мы за этим следим. Конечно, бюджет единый, откуда-то нужно убрать — куда-то добавить. Но жалоб мы не получали. На следующий год мы будем рассматривать дальнейшее повышение суммы выделяемых денег», — объяснил мэр.

Ранее URA.RU писало, что депутаты от партии КПРФ, вошедшие в думу Мегиона, не гарантируют поддержку действующего мэра города Олега Дейнеки. В качестве нового главы они хотели бы видеть другого человека.