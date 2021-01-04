04 января 2021

Сексолог раскрыл последствия коронавируса для интимной жизни

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Город в преддверии празднования Дня Победы. Челябинск, влюбленные, отношения, молодежь, любовь
Коронавирус воздействует на репродуктивную систему и эректильную функцию мужчин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Коронавирусная инфекция может отразиться на интимной жизни. Об этом рассказ врач-сексолог Евгений Кульгавчук. По его словам, коронавирус воздействует на репродуктивную систему и эректильную функцию мужчин.

«Уже появляются исследования о том, что коронавирус неблагоприятно воздействует не только на репродуктивную систему, но и на сосуды. Если мы говорим о половой функции, то для мужчин это может быть чревато ухудшениями эректильной функции. Может пострадать и его продуктивной потенциал», — заявил Евгений Кульгавчук в эфире радио Sputnik. Врач отметил, что в случае обширного поражения легких реабилитация может затянуться на довольно продолжительный период времени и сексуальная потребность в этот период отходит на второй план.

Ранее стало известно, что тяжело перенесенный COVID-19 приводит к исчезновению сперматозоидов. К такому выводу пришли китайские и израильские ученые, проведя исследование мужчин, переболевших коронавирусом.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...