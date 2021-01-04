Коронавирусная инфекция может отразиться на интимной жизни. Об этом рассказ врач-сексолог Евгений Кульгавчук. По его словам, коронавирус воздействует на репродуктивную систему и эректильную функцию мужчин.
«Уже появляются исследования о том, что коронавирус неблагоприятно воздействует не только на репродуктивную систему, но и на сосуды. Если мы говорим о половой функции, то для мужчин это может быть чревато ухудшениями эректильной функции. Может пострадать и его продуктивной потенциал», — заявил Евгений Кульгавчук в эфире радио Sputnik. Врач отметил, что в случае обширного поражения легких реабилитация может затянуться на довольно продолжительный период времени и сексуальная потребность в этот период отходит на второй план.
Ранее стало известно, что тяжело перенесенный COVID-19 приводит к исчезновению сперматозоидов. К такому выводу пришли китайские и израильские ученые, проведя исследование мужчин, переболевших коронавирусом.
Подписывайтесь на URA.RU в