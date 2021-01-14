Европейский суд рассмотрит жалобу Украины против РФ из-за Крыма

Европейский суд по правам человека признал приемлемой жалобу Украины по поводу Крыма Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Крым вернулся в состав России

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) рассмотрит жалобу Украины против России по полуострову Крым. Об этом сообщается в решении суда.

«В своем решении по делу Украина против России (относительно Крыма) Европейский суд по правам человека большинством голосов признал жалобу частично приемлемой. Решение будет сопровождаться приговором на более позднем этапе», — указано в документе. При этом суд не стал рассматривать вопрос, было ли присоединение Крыма к России законным с точки зрения международного права

Также ЕСПЧ не нашел доказательств обвинений, выдвинутых украинскими властями против Москвы. В частности, обвинений в убийствах мирных граждан, задержаний и запугиваний журналистов, незаконного изъятия имущества украинских военнослужащих, политически мотивированного уголовного преследования проукраинских настроенных лиц.

Ранее депутат Госсовета Крыма Николай Волков заявлял, что Крым вернется в состав Украины, только если Украина войдет в состав России. Позже экс-прокурор Крыма, депутат Госдумы Наталья Поклонская сказала, что полуостров вернется в Украину, если местные жители соберут вещи и уйдут. Тем временем бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков прогнозирует прямую войну между Россией и Украиной из-за Крыма. С ним поспорил член Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков. Он считает, что украинская сторона не сможет сделать ничего плохого.

Воссоединение Крыма с Россией произошло по результатам референдума в 2014 году. Плебисцит прошел в соответствии с международными нормами и Уставом ООН, уточняет « Федеральное агентство новостей ». Власти Украины, США и ряда стран Запада отказались признавать итоги голосования. Позже член совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько заявил, что потеря Крыма и война в Донбассе произошли из-за того, что Украина — это лоскутное одеяло из разных территорий, которые принадлежали разным цивилизациям.