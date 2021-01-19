19 января 2021

Россиянам объяснили, как попасть в «черный список» к мошенникам

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Клипарт 7. Нижневартовск, телефон, общение, разговор, звонок
Телефонные мошенники всегда ищут легких жертв Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Если во время звонка от мошенников показать свою осведомленность о том, что с вами разговаривает злоумышленник, то их интерес к вашему телефонному номеру ослабевает. Такую рекомендацию дал старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.

«Однозначных способов добиться [внесения в „черный список“ мошенников] этого нет, но практика показывает — если продемонстрировать во время звонка свою осведомленность в том, что вам звонит преступник, интерес мошенников ослабевает и рано или поздно сходит на нет», — пишет «Прайм», ссылаясь на Кузьменко. Он отметил, что мошенники всегда ищут легких жертв.

Также одним из способов борьбы с телефонными мошенниками является игнорирование звонков с незнакомых номеров, сказал Кузьменко. Он рассказал, что это можно сделать автоматически, установив специальные настройки в смартфоне или поставить определитель номера. Однако, предупредил Кузьменко, это может привести к тому, что звонок от важного человека или клиента будет пропущен.

Ранее сообщалось, что телефонные мошенники записывают голос человека, чтобы списать деньги с банковского счета или получить личные данные жертвы. А эксперт проекта «Цифровой гражданин» Тимур Аймалетдинов раскрыл, что преступники, как правило, используют «слитые» базы номеров клиентов финансовых организаций и интернет-магазинов, пишет Life.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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