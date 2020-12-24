24 декабря 2020

В МВД РФ сообщили о новом виде мошенничества

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В ближайшее время этот прием может распратраниться по всей стране, считают в «СерчИнформ» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Новый вид мошенничества связан с мобильным телефоном. Злоумышленники представляются сотрудниками правоохранительных органов. Об этом журналистам рассказал начальник отдела информационной безопасности «СерчИнформ» Алексей Дрозд со ссылкой на данные в МВД по Норильску.

«„Сотрудник службы безопасности банка“ говорит абоненту, что тесно сотрудничает с полицией, и предупреждает о звонке из органов в ближайшее время. Вызов действительно происходит, но с подменного номера (он определяется как настоящий). Якобы полицейские действуют по старой схеме: запрашивают данные карточки, CVV и коды из SMS», — пишут «Известия».

По словам Дрозда, среди новых приемов мошенников — использование технологий deepfake (Технология дипфейков заставляет человека на видео говорить то, что он не произносил, и делать то, что он никогда не делал). В ближайшее время этот прием может распространиться по всей стране, считают в «СерчИнформ». Скорее всего, в следующем году злоумышленники также будут использовать эту схему с магазинами, якобы продающими вакцину от COVID-19, или с сервисами по записи на платную вакцинацию.

Ранее Сбербанк предупредил своих клиентов о новом способе телефонного мошенничества. Злоумышленники стали активно использовать роботов-помощников, которые и сообщают жертвам о якобы совершенных подозрительных операциях.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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