Программисты: как просто защититься от новой схемы мошенников

Мошенники звонят и сбрасывают, чтобы «жертва» сама перезвонила им Фото: Анна Майорова © URA.RU

Не попасться на уловку телефонных мошенников, которые придумали новую схему обмана, поможет очень простой способ — нужно просто игнорировать их звонки. Специалист по информационной безопасности Ростелеком-Солар, главный редактор журнала «BISA Информационная безопасность» Олег Седов предложил в беседе с URA.RU этот более радикальный, но действенный метод.

Ранее эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов предупредил россиян о новой схеме телефонных мошенников. Они звонят с незнакомых номеров и скидывают, чтобы обойти системы идентификации, пишет деловая газета «Взгляд». После этого люди сами перезванивают и вступают в диалог с мошенниками, уточняют «Невские новости».

«Мы все уже привыкли, что не перезваниваем на стационарные номера. Также надо привыкнуть, что мы не перезваниваем на незнакомые номера мобильных. Мы все сейчас в онлайне, если надо, напишут», — считает он. По мнению эксперта, также можно проверять номер по мессенджерам, некоторые номера, с владельцами которых велась переписка, можно было просто забыть включить в список контактов.

Однако, можно углубиться в ситуацию и проверить номер мошенников по-другому. В беседе с URA.RU блогер, программист, специалист по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин пояснил, что номера можно проверять через поисковые системы. «С помощью поисковых систем можно найти информацию по номеру телефона и не важно, будет это мобильный или стационарный либо иначе построенный номер, как 8-800-…. Стоит учитывать, для уточнения запроса берется номер, и если находит всевозможные варианты, кроме этого номера, тогда можно ввести этот номер в кавычки, тогда будут выдаваться точные запросы», — рассказал Вакулин. Также он напомнил, что существуют различные приложения на базе Android и iOS, а также специальные боты в telegram и во «ВКонтакте».

По мнению Вакулина, мошенники используют такую схему не только, чтобы обойти систему идентификации и увеличить шанс разговора с «жертвой». Она также помогает составить базу активных номеров, которую в дальнейшем можно продать.