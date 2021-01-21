В Екатеринбурге скончался директор лицея имени Дягилева

Андрей Кадочников скоропостижно скончался Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге скоропостижно скончался директор лицея имени С. П. Дягилева (гимназия № 8) Андрей Кадочников. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе городского департамента образования.

«К большому сожалению, это правда. Это очень большая утрата для системы образования Екатеринбурга. Он был просто замечательным человеком и достойным руководителем. Мы выражаем соболезнование его родным и близким», — прокомментировала пресс-секретарь департамента образования Екатерина Катыхина.

Андрей Кадочников более 30 лет работал с детьми. На должность директора МАОУ №8 «Лицей им. С. П. Дягилева» был назначен в мае 2016 года. Педагог имел множество наград, в том числе знак «Почетный работник общего образования Российской Федерации». Был награжден национальной премией в области образования — дипломом первой степени «Элита российского образования».