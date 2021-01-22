Задержанный в США россиянин признался в киберпреступлениях

Россиянин Кирилл Фирсов, который был задержан в США по подозрению в торговле крадеными персональными данными, признал свою вину. Об этом сообщает Минюст США.
«Кирилл Викторович Фирсов, гражданин России, сегодня в федеральном суде признал себя виновным в киберпреступности», — говорится в сообщении на сайте ведомства. В частности, он признал, что являлся администратором веб-сайта DEER.IO, на котором продавались украденные данные кредитных карт и прочие персональные сведения.
По данным Минюста США, платформа базировалась в России. С помощью сайта киберпреступники могли создавать интернет-магазины и продавать там незаконные товары или услуги. С октября 2013 года было создано около 3000 таких магазинов. За это время доходы Фирсова от незаконных продаж достигли 17 миллионов долларов. Приговор россиянину должны вынести 12 апреля.
По данным Следственного комитета России, с 2013 года уровень киберпреступности в стране вырос в 20 раз. Каждое седьмое преступление совершается через интернет при помощи новых технологий, передает «Национальная служба новостей». В связи с этим МВД России организует в своей структуре киберполицию, сообщает
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