Медиков уникальной свердловской клиники лишили выплат за COVID-19

Сотрудники Центра Тетюхина пожаловались на отсутствие выплат за работу в «красной зоне» Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Работникам «Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра» имени В.В. Тетюхина — клиники, где занимаются бесплатным протезированием суставов для россиян с заболеваниями и травмами опорно-двигательного аппарата — не начислили выплаты за работу с пациентами, больными коронавирусом. Об этом в своем telegram-канале сообщил депутат Госдумы Алексей Балыбердин.

Он встретился с главой учреждения Алексеем Щелкуновым. «Главным вопросом стало обсуждение открытого письма от коллектива сотрудников Центра о нарушении трудовых прав медицинских работников. Суть проблемы в том, что персонал центра, работающий с пациентами в „красной зоне“, не получает положенные региональные надбавки», — рассказал Балыбердин. По его словам, он намерен обратиться к главе региона Евгению Куйвашеву с просьбой разобраться в ситуации. «Вопрос изучается», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе областного минздрава.

УКЛРЦ был создан в Нижнем Тагиле на собственные средства экс-учредителя корпорации «ВСМПО-Ависма» бизнесмена Владислава Тетюхина. После смерти предпринимателя в апреле 2019 года учреждение действует по заданию областного минздрава и финансируется из средств ТФОМС. Центр специализируется на эндопротезировании.