Новый мэр свердловского города остался без команды

Александр Ковальчик работает в мэрии Среднеуральска с 20 января Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Врио мэра Среднеуральска, бывший первый вице-мэр Екатеринбурга Александр Ковальчик погружается в дела муниципалитета, не имея команды. Как сообщает источник URA.RU, знакомый с ситуацией, вслед за экс-мэром Среднеуральска Андреем Зашляпиным горадминистрацию покинули его заместители Иван Рекечинский и Алексей Сторожук.

«У Ковальчика сейчас нет заместителей. Замы Зашляпина ушли из мэрии вместе с ним», — описал ситуацию инсайдер. По предположению источника агентства в резиденции губернатора, в ближайшее время в команду Ковальчика может войти кто-то из его бывших коллег по мэрии Екатеринбурга. Он же отметил, что рекрутинг усложняется невысокими зарплатами в мэрии Среднеуральска.

Александр Ковальчик подтвердил URA.RU, что пока работает без заместителей, но подчеркнул, что это не должно помешать ему эффективно выполнять стоящие перед ним задачи.

21 января депутаты гордумы Среднеуральска приняли отставку мэра Андрея Зашляпина. По неофициальным данным, причиной его увольнения по собственному желанию мог стать конфликт интересов. Ожидается, что в ближайшее время депутаты назначат Ковальчика, который работает в мэрии с 20 января, полновесным главой города, избавив его от приставки «и. о.». До этого Ковальчик трудился в мэрии Екатеринбурга — в команде экс-главы Александра Высокинского, который ушел в отставку 22 декабря 2020 года, перейдя в региональное правительство.