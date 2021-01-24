Текслер назначил замруководителя челябинского минздрава

В министерстве здравоохранения Челябинской области новое назначение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

И.о. заместителя министра здравоохранения Челябинской области назначена Татьяна Колчинская. Соответствующий документ подписал губернатор Алексей Текслер.

«Назначить исполняющим обязанности заместителя министра здравоохранения Челябинской области Колчинскую Татьяну Петровну на условиях срочного служебного контракта», — говорится в документе. Для Колчинской установлен испытательный срок в три месяца.

Как пояснили URA.RU в пресс-службе правительства, эта ставка стала вакантной с того времени, как ушла на повышение Виктория Сахарова. В конце прошлого года Сахарова уволилась из минздрава. Ее место занял Дмитрий Тарасов.

Колчинская в 1998 году Челябинскую медицинскую академию (ЧГМА) по специальности «Лечебное дело» и работала врачом-эндокринологом. С 2008 года заведовала дневным стационаром при поликлинике ГКБ №1, продолжая практику врача-эндокринолога. В 2009 году стала лауреатом областного конкурса в номинации «Лучший врач-эндокринолог». Курировала работу ДМС в ГКБ №1, до сегодняшнего дня работала замглавврача ГКБ №1 по поликлинике.