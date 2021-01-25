Пермяки недовольны работой коммунальных служб Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Жители Перми раскритиковали работу городских коммунальных служб из-за плохо очищенных от снега тротуаров и дорог. В соцсети «Вконтакте» они делятся фотографиями, отмечая, что в результате потепления и нерасторопности коммунальщиков улицы превратились в «склады грязи».

«На улицах склады грязи», — поделился своим наблюдением Антон Ванюков. Пермская активистка Надежда Баглей винит реагенты. «Это реагенты. Им спасибо. Ну и конечно, приоритет на очистку дорог. Пешеходы не в приоритете», — написала Баглей.

Пермяк Алексей Сычев отметил, что в основном от снега очищен центр города, до других кварталов коммунальные службы так и не добрались. «[От микрорайона] Парковый до центра местами невозможно идти. Особенно по улице Локомотивной. Видимо, насыпали реагентов и снег „поплыл“», — написал Сычев.

Врио главы Перми Алексей Демкин в своем аккаунте в Instagram рассказал, что подрядчики убирают улицы круглосуточно. «Чистят, районы контролируют процесс, департамент ЖКХ отрабатывает с УК и ТСЖ, инспекторы проверяют качество уборки», — заявил Демкин. В то же время, в мэрии признают, что не везде очистка снега организована должным образом. «По состоянию на утро 25 января на некоторых участках качество прометания улично-дорожной сети признано неудовлетворительным», — указано на сайте администрации Перми.

Резкое потепление в Перми началось в ночь на понедельник, 25 января, когда температура воздуха от отрицательных значений перешла к отметке +1 градус. По данным метеорологов, погоду сейчас в крае формирует антициклон. Похолодание ожидается в пятницу, 29 января. Из-за вторжения арктического воздуха температура понизится до минус 4-7 градусов.

По тротуару улицы Вильвенской течет жидкая грязь. Фото: Алина Гилязова, «Вконтакте»

Из-за реагентов и резкого потепления на тротуаре Северной дамбы образовались лужи. Фото: Надежда Баглей, «Вконтакте»