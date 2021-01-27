ЕВРАЗ планирует создать крупного игрока на угольном рынке России

Совет директоров холдинга одобрил вариант с выделения угольного бизнеса «ЕВРАЗа» в отдельную структуру Фото: Анна Майорова © URA.RU

Промышленная группа «ЕВРАЗ» (принадлежит бизнесменам Александру Фролову, Александру Абрамову и Роману Абрамовичу) может стать лидером на рынке коксующегося угля России по объему добычи после выделения своих активов в отдельный бизнес. Таким мнением с URA.RU поделился адвокат, финансовый аналитик Дмитрий Земеров. Ранее компания объявила о возможности реализации подобных планов.

«Добыча угля может стать новым перспективным направлением деятельности холдинга (в настоящее время „ЕВРАЗу“ принадлежат „Распадская“ и „Южкузбассуголь“). Консолидация угольных активов в отдельном дивизионе будет способствовать появлению ведущего игрока на рынке коксующегося угля России по объему добычи», — уточнил эксперт.

Основными поставщиками коксующегося угля и концентрата коксующегося угля являются торговые дома, входящие в структуры вертикально-интегрированных компаний, которые объединяют в себе мощности по добыче и переработке коксующихся углей. Среди них — «Белон» (ММК), «Кузбассразрезуголь» (УГМК), «Южный Кузбасс», «Якутуголь (оба — «Мечел») и несколько других.

Ранее совет директоров холдинга одобрил вариант с выделения угольного бизнеса «ЕВРАЗа» в отдельную структуру. Для юридических консультаций и подготовки потенциального выделения бизнеса компания уже наняла в качестве финансовых консультантов для оказания помощи J. P. Morgan и Citigroup Global Markets и Citigroup Global Markets Limited.

«ЕВРАЗ» является вертикально-интегрированной металлургической и горнодобывающей компанией с активами в России, США, Канаде, Чехии и Казахстане. Компания входит в число крупнейших производителей стали в мире. Компания входит в ведущий индекс Лондонской Фондовой Биржи.