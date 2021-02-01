Зюганов назвал спонсоров незаконных акций протеста в России

По мнению Зюганова, вовлечение несовершеннолетних в незаконные акции протеста является преступлением против страны и народа Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Незаконные акции протеста в России были срежиссированы и профинансированы Западом. Об этом заявил лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов.

«Нам этот подарок, который готовят ЦРУшники и наши доброжелатели в кавычках с Запада, совершенно не нужен. Готовили, репетировали, тренировали. Я вчера посмотрел, кто режиссировал, те же, кто сидит в берлинском обкоме. Кто финансировал? Те же, кто перегонял на их счета сумасшедшие деньги. Кто главные заговорщики? Те, кто призывал бросить детей под колеса только для того, чтобы разжечь здесь большой пожар», — передают слова Зюганова «Вести». По его мнению, вовлечение несовершеннолетних в незаконные акции протеста является преступлением против страны и народа.

Ранее Зюганов сравнил Алексея Навального с бывшим главой «Роснано» Анатолием Чубайсом. По словам коммуниста, за блогером стоит иностранная разведка, которая поддерживает его имидж, как оппозиционера. Зюганов подчеркнул, что подобный сценарий разворачивался и в 1990-х, когда Запад поддерживал Чубайса.