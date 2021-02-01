Главе управления курганского Росреестра Олегу Молчанову предъявлено обвинение в растратах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Участников несанкционированного митинга осудили — рождаемость в области в два раза ниже смертности — новый замглавы областного УВМД приступит к работе — чиновников будут судить за махинации. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 2 февраля — в обзоре URA.RU:

Участникам митинга объявили наказания

В Курганском городском суде прошли заседания по назначению наказаний участникам незаконного митинга 31 января в поддержку блогера Алексея Навального. Всего под суд попали 11 человек. Они получили одинаковые наказания — 20 тысяч рублей штрафа или 20 часов обязательных работ.

Кроме того, сотрудника курганского штаба Алексея Навального Антона Талыкова вновь арестовали на десять суток за организации акции протеста 31 января. Ранее Талыков уже получил 10 суток ареста за митинг 23 января.

Смертность в два раза превысила рождаемость

С января по ноябрь 2020 года в регионе умерло 12 778 человек. Это почти вдвое превышает число новорожденных за тот же период. Такие данные опубликованы Свердловскстатом.

Назначен замглавы УМВД области

Заместителем начальника УМВД по региону назначен полковник Павел Сафонов. Он переехал в Курган из Еврейской автономной области. Информация об этом опубликована на сайте ведомства.

Чиновников обвиняют в махинациях с сиротским жильем

В Катайском районе 16 сирот получили непригодное для проживания жилье. Уголовное дело возбуждено в отношении местного предпринимателя и чиновников. Об этом сообщили в региональном управлении СК России.

Главе областного Росреестра предъявили обвинение

Руководителю управления Росреестра по области Олегу Молчанову предъявлено обвинение в растратах. Ранее суд отправил Молчанов под арест на два месяца.

Он подозревается в присвоении 200 млн рублей по договору аренды здания.